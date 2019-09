Migranti: attesa a Pozzallo nave militare con 29 naufraghi

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - E' attesa per le 8 di questa mattina al porto di Pozzallo (Siracusa) la nave della Marina militare "Cassiopea" con a bordo 29 persone di nazionalità non precisata. "La composizione dei migranti consiste in 5 nuclei familiari, 5 adulti maschi, 5 adulti donne e 19 minori probabilmente accompagnati", come spiega il sindaco Roberto Ammatuna.