Centrodestra: Salvini, 'io sono per allargare ma no a ricette del 1994'

Bergamo, 1 set. (Adnkronos) - "Con il centrodestra lavoriamo bene a livello locale. Basta che non ci sia qualcuno per cui il problema è la Lega e non il Pd o la sinistra. Io sono per allargare. Ma non possiamo riproporre le ricette del 1994 nel 2019. E cambiato il mondo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, alla festa della Lega ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. "Non dico di no a nessuno, ma tutti devono avere le idee chiare", ha aggiunto.