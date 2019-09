Governo: Salvini, ‘regista è Conte, poteri forti con lui’

Bergamo, 1 set. (Adnkronos) - Nella formazione del governo "il regista di tutto è Conte, perché la Merkel ha telefonato a Conte, perché i poteri forti stanno spingendo Conte, perché il primo a scaricare i 5 stelle è stato Conte". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della Berghem Fest. "Non entro nel merito delle dinamiche dei Cinque Stelle anche perché in molti ci stanno scrivendo e chiamando. Non posso entrare in casa altrui, posso solo attendere che votino i loro militanti sulla piattaforma Rousseau, perché l’alleanza con il Pd per molti è indigeribile", ha aggiunto.