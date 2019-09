Lega: Salvini, 'porte aperte a grillini delusi'**

Bergamo, 1 set. (Adnkronos) - "Le porte della Lega sono e saranno sempre più aperte. Nei mesi passati abbiamo detto tanti no, se c’è comunanza di idee vedremo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva se la Lega è pronta ad accogliere i Cinque Stelle delusi dal tentativo di formare un governo con il Pd. "Rispetto la coerenza e la dignità di quegli elettori ed eletti dei 5 Stelle che dicono di essere entrati in politica per contrastare il Pd e Renzi e che ora si trovano al governo con loro", ha spiegato a margine della Berghem Fest.