Governo: Conte, 'vicinanza ma inappropriato definirmi premier M5S'

Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) - "Non sono iscritto al Movimento 5 stelle, non partecipo alle riunioni del Gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i Gruppi parlamentari, mi farebbe piacere incontrali per la prima volta per anticipare le linee programmatiche. Quindi definirmi dei Cinquestelle mi sembra una formula inappropriata. Rimane però il dato che c'è molta vicinanza, li conosco da tempo, lavoro con il Movimento 5 stelle molto bene e il Movimento 5 stelle, in particolare Luigi Di Maio, mi ha designato come presidente". Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de 'Il Fatto quotidiano'. "Alle ultime elezioni -ha aggiunto- ho votato Cinquestelle perché ero stato indicato come ministro".