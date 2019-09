Governo: Conte, 'adeguare Patto stabilità a nuova situazione economica'

Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) - Cercherò di sfruttare al massimo questo clima di grande apertura" in Europa nei confronti dell'Italia "per ottenere dei risultati concreti: mi piacerebbe molto che l'Italia possa dare un contributo critico per adeguare il Patto di Stabilità al nuovo ciclo economico, alla nuova prospettiva economica". Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de 'Il Fatto quotidiano'.