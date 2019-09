Governo: Conte, 'tema ministri non è massima premura, chiederò indicazioni aperte'

Matina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) - "Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento è il programma. Definendo poi il programma e quindi le linee strategiche, inviterò le forze politiche che sostengono questo progetto a sedersi intorno ad un tavolo, non lo abbiamo ancora fatto, a darmi dei loro suggerimenti. Non chiederò indicazioni secche, chiederò delle indicazioni anche aperte, in modo da poter poi consentirmi di scegliere la migliore squadra, che deve avere determinate caratteristiche". Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de 'Il Fatto quotidiano'.