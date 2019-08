Bper, in un libro per bambini l'educazione finanziaria divertente

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Tarabaralla - Il tesoro del bruco baronessa". E' un albo illustrato dedicato all’educazione finanziaria, punto di partenza di un progetto di più ampio respiro, frutto della collaborazione tra Bper Banca e Carthusia, casa editrice dall’alta progettualità specializzata in prodotti per ragazzi. L’obiettivo condiviso è quello di realizzare una nuova iniziativa, dedicata ai lettori più piccoli e alle loro famiglie, per sensibilizzarli su temi quali il valore delle cose, il risparmio utile per realizzare i propri sogni, oltre all’importanza dell’amicizia e della solidarietà.

Alla fine della storia si trovano alcune pagine di attività volte a stimolare i bambini attraverso il disegno e la scrittura, in modo da mettersi in gioco ed elaborare i propri vissuti. Si può accompagnare la lettura con l’ascolto delle tracce musicali scaricabili gratuitamente attraverso un QR code presente sul libro.

A partire dalla realizzazione dell’albo illustrato, che sarà in libreria dal 4 di settembre, si svilupperanno una serie di eventi correlati in biblioteche, festival, filiali, auditori e teatri che coinvolgeranno centinaia di bambini (a cui verrà regalato il libro) su tutto il territorio nazionale a partire dall’autunno 2019 e per tutto il 2020.

Si inizierà il 7 settembre a Vignola (https://www.bambinopolivignola.it/programma/), poi il 13 a Verona (https://tocati.it/programma/tarabaralla/), il 28 a Matera, e a seguire, nel mese di ottobre, Ferrara, Cervia, Foggia e Modena.

"Quando Bper Banca ci ha chiesto di trattare in un albo illustrato per i più piccoli i temi legati all’educazione finanziaria, ci è sembrata da subito una sfida tanto inedita quanto entusiasmante", spiega Patrizia Zerbi, editore e Direttore Editoriale di Carthusia. "Abbiamo chiamato a raccolta otto fantastici “testimonial” (tra i 5 e i 10 anni), costruendo un focus group che ci ha permesso di scoprire la loro versione del mondo su temi quali il denaro, il risparmio, il valore delle cose e dei sogni", aggiunge.

I racconti e i vissuti emersi durante il focus group in casa editrice sono diventati lo spunto di questa storia ritmica e bellissima, che nasce, in sintonia con Bper Banca, dal lavoro di squadra di Carthusia e dal talento del gruppo dei suoi autori: da Elisabetta Garilli, autrice, compositrice e pianista, dal segno unico di Valeria Petrone, e dal Garilli Sound Project, che ha messo sapientemente in musica tutta la creatività emersa durante i lavori di preparazione