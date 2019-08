Governo: Lega, speriamo che non ci siano voti

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Speriamo i voti in Aula per la compagine di governo non si trovino, per ridare parola ai cittadini". "E' un appello alla coscienza dei senatori e dei deputati di non votare questo mercificio". Lo hanno affermato i rappresentanti della Lega Lucia Borgonzoni e Claudio Durigon, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte.