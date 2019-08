Governo: Mulè, 'M5S-Pd pagheranno caro scempio politico'

Mare Jonio, sbarco autorizzato solo per donne e bambini. Le immagini a bordo

(Agenzia Vista) Lampedusa, 29 agosto 2019 Mare Jonio sbarco autorizzato solo per donne e bambini La nota del Viminale: "Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamentre si provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia" / fonte ...