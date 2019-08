Lavoro: Inps, in II trimestre certificati malattia nel privato +6,8%, in pubblico +7,6%

Roma, 29 ago. (AdnKronos) - Aumentano i certificati di malattia sia per i lavoratori privati che pubblici. Nel secondo trimestre dell'anno, infatti, il numero dei certificati per il settore privato si è attestata a 3.279.785, in crescita del 6,8% rispetto ai 3.070.676 certificati dello stesso periodo del 2018. Nel settore pubblico il loro numero è cresciuto passando da 1.223.670 nel secondo trimestre del 2018 a 1.317.159 nel secondo trimestre del 2019, una progressione del 7,64%. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall’Osservatorio sul Polo unico di tutela della malattia dell'Inps.

Il numero dei giorni di malattia nel secondo trimestre dell'anno si attestano a 20.519.240 per il settore privati, in crescita del 3,3% rispetto ai 19.864.922 del secondo trimestre del 2018 mentre i giorni di malattia per i lavoratori pubblici si attesta a 6.541.919, in aumento del 2,2% rispetto ai 6.401.408 del secondo trimestre del 2018.