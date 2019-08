Startup: le nuove imprese puntano su ambiente e innovazione

Milano, 29 ago. (AdnKronos) - Sono oltre 1.700 le startup innovative 'verdi' in Italia, attive nei campi legati all'ambiente. E sono il 16% del totale delle imprese innovative italiane, a quota 10mila e in crescita dell'11% in un anno. Il primo settore delle startup verdi, secondo un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è quello della ricerca nei settori del green e del risparmio energetico, con 1.060 imprese. Ma ci sono anche le certificazioni, i collaudi e controlli, con 162 imprese, la consulenza agraria (145), la fabbricazione di pile e elettrodomestici (104) e la fornitura di energia, gas e acqua (93).

Milano è prima fra le città italiane con 172 startup innovative nell’ambiente, seguita da Roma con 132, Napoli (75) e Torino, Bologna, Trento e Bergamo.