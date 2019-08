Migranti: Saviano, 'Mediterranea ci rende fieri di essere italiani ed europei'**

Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Mediterranea ci rende fieri ancora una volta di essere italiani e europei. La sua Mare Jonio ha soccorso un gommone con 100 persone, tra cui 22 bambini sotto i dieci anni e 6 minori non accompagnati. Se non ci fosse stata Mediterranea, sarebbero morti. Grazie per il vostro impegno".