Governo: Sala, 'all'Interno mettete un tecnico'

Milano, 27 ago. (AdnKronos) - "Se il punto delicato è il Ministero dell'Interno mi permetto di avanzare una proposta: metteteci un tecnico, uno bravo e corretto. Poi la politica continuerà a sfidarsi su sicurezza e immigrazione, come da copione". E' il suggerimento del sindaco Pd di Milano, Giuseppe Sala, che intervenire su Twitter mentre sono in corso i negoziati (in salita) per un possibile Governo M5S-Pd.