Brasile: Borne, 'impegni Bolsonaro non mantenuti, per ora no accordo Mercosur'

Parigi, 27 ago. (AdnKronos) - "Gli impegni che erano stati annunciati dal presidente del Brasile, Jair Bolsanaro non sono stati mantenuti" perciò "con queste premesse l'accordo Mercosur non potrà essere firmato". A ribadirlo ai microfoni della radio francese 'France Inter' è il ministro francese della Transizione ecologica, Élisabeth Borne. "La Francia non è l'unico paese ad aver respinto l'accordo visto che il Brasile non rispetta i suoi impegni. E' essenziale che ci sia una nuova visione degli accordi commerciali che prendano in conto gli obiettivi ambientali e sociali", sottolinea Borne.