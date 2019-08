Governo: Locatelli, ‘Palazzo Chigi a Di Maio? Per Lega decide Salvini’

Palermo, 26 ago. (Adnkronos) - "Noi diamo massima fiducia a Salvini, che in queste ore sta ragionando per il bene del Paese. Le proposte che farà verranno appoggiate in maniera compatta da tutta la Lega che, a differenza di altre forze politiche, ha una sola voce". Così il ministro della Famiglia, Alessandra Locatelli, a margine della sua tappa palermitana della tre giorni nell’Isola, risponde ai cronisti che le chiedevano della possibilità che la Lega offra Palazzo Chigi al leader pentastellato, Luigi Di Maio, nell’ipotesi di un governo gialloverde bis.