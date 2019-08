Pressing social su Zingaretti: "Accetta Conte premier"

Roma, 26 ago. (AdnKronos) - Pressing su Nicola Zingaretti anche su Facebook per dare il via libera a Giuseppe Conte premier e chiudere l'accordo di governo con il Movimento 5 Stelle. Sulla bacheca del segretario Pd sono in tanti a chiedere l'ok al Conte bis per voltare pagina. "Zingaretti - scrive Fortunato - stai facendo di tutto per regalare il Paese a Salvini, complimenti per il pretesto".

"Sono del Pd. Ritengo assurdo rompere sul nome di Conte, è una persona perbene, che ha dimostrato grande coraggio", dice invece Rino. Per Kevin "Conte è un grande" e sarebbe "sbagliato metterlo da parte". "Segretario Zingaretti, perché il veto su Conte?", chiede Grazia, che aggiunge: "Questo accordo di governo andava fatto un anno fa, non lasciate cadere questa opportunità".

"Nicola, con tutto il rispetto, ma basta capricci e veti. Conte è voluto dal 62% degli italiani", è invece il commento di un altro utente. Ma è possibile imbattersi in altre considerazioni dello stesso tenore. Come quella di Angela: "Fate questo accordo. Già una volta siete rimasti a mangiare i popcorn e abbiamo visto come è finita". O di Ernesto: "La discontinuità viene rappresentata dai programmi non dalle persone... in due parole non ti fissare, anche Conte bis va bene".