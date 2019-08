Migranti: caso Open Arms, nave spagnola Audaz ancora in rada a Lampedusa

Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - E' ancora in rada a Lampedusa, senza il permesso di attraccare al porto, la nave spagnola Audaz, inviata dalla Spagna per trasferire a bordo 15 migranti sbarcati nei giorni scorsi dalla Open Arms. I migranti sono ancora all'hotspot dell'isola e non sanno quale sarà il loro destino.