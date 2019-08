Agrigento: Mareamico, 'troppi diportisti indisciplinati'

Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "Ad Agrigento c'è un grosso numero di diportisti indisciplinati, che non rispettano le distanze minime dalla costa. Da Torre salsa a Punta bianca, da Licata a Borgo bonsignore, in ogni angolo di spiaggia c'è sempre una barca o un gommone che viola la legge e mette a repentaglio la vita dei bagnanti e dei sub". E' la denuncia dell'associazione Mareamico di Agrigento. "Poiché il diportismo nautico è un elemento importante per la nostra economia, gli amministratori dovrebbero dotare le spiagge di un numero sufficiente di corridoi di lancio, al fine di rendere sicura la fruizione del mare per loro e per i bagnanti, che hanno il diritto di andare in mare in tranquillità e sicurezza", dice Mareamico.