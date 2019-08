Governo: Cuperlo, 'disarmato da Conte, politica non è trasformismo'**

Roma, 24 ago. (AdnKronos) - "Io sono piuttosto disarmato quando sento Conte dire un'esperienza che non rinnego ma che considero chiusa. Se non era d'accordo sulla politica di questi ultimi 14 mesi e i valori che l'hanno sostenuta, allora aveva il dovere di dirlo oppure non possiamo immaginare che la politica sia semplicemente un cambio di casacca. Il trasformismo non ha mai prodotto il bene della politica e del Paese". Lo dice Gianni Cuperlo a In Onda.