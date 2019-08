Governo: Berlusconi, 'se voto noi con 'Altra Italia' responsabile, Fi essenziale'

Roma, 24 ago. (AdnKronos) - "I tanti segnali di disaffezione alla politica espressi ad ogni tornata elettorale non vengono compresi né raccolti. In questo scenario grave e preoccupante è ancora più evidente che solo Forza Italia rappresenta, e lo fa con orgoglio e determinazione, le idee e le tradizioni politiche liberali, democratiche, garantiste e cristiane della Civiltà Occidentale, alternative alla sinistra e ben distinte dai sovranismi". Si legge in una nota di Silvio Berlusconi.

"Solo Forza Italia rappresenta la garanzia assoluta di un centro-destra che non mette in discussione l’Euro, che sa stare in Europa costruendo alleanze e non ponendo steccati, per tutelare con efficacia gli interessi italiani, che sa parlare il linguaggio delle imprese e del lavoro, che affronta i grandi temi della nostra epoca come l’immigrazione senza buonismi ma anche senza esibizioni muscolari, nel quadro di una collaborazione internazionale rafforzata e responsabile. In ogni caso, se si tornerà alle urne, ma anche se dovremo continuare a fare opposizione in Parlamento, il nostro compito sarà chiamare a raccolta l’altra Italia, che non si riconosce in questo teatrino, l’Italia del sì, l’Italia responsabile, seria, fattiva, perbene".

"Spiegheremo agli italiani che solo le ricette liberali, liberiste,garantiste di Forza Italia possono evitare mali peggiori al nostro Paese, possono rimettere in moto la crescita e l’occupazione e dareun avvenire ai nostri figli e ai nostri nipoti. Per questo, noi di Forza Italia, siamo essenziali nel panorama politico italiano".