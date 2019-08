Governo: Zingaretti fermo su no Conte, Renzi 'prevalga responsabilità' (2)

(AdnKronos) - "Far saltare tutto mi sembrerebbe irresponsabile e difficilmente spiegabile", dice un big dell'ala 'trattativista'. E per uscire dallo stallo la via maestra sarebbe quella di individuare un nome terzo. Perchè l'ipotesi che Di Maio abbia 'bruciato' Conte per avanzare il suo nome per palazzo Chigi non viene considerata "percorribile".

Oggi intanto, lo stato maggiore dem, a partire dal segretario, ha ribadito la linea: discontinuità su Conte e piena disponibilità al confronto sul programma. E aggiunge Zingaretti: "Mi auguro che dopo tutto quello che è successo non esista l'ipotesi di un 'doppio forno'. Ho fiducia che non sia cosi', altrimenti sarebbe molto grave proprio dal punto di vista della trasparenza della politica".

Scrive Zingaretti su Fb. "Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dar vita a un governo di svolta, per il lavoro, per la crescita, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo abbiamo chiesto un governo in discontinuità con quello che ci ha visto tra gli oppositori. Per quanto riguarda i punti programmatici presentati, siamo disponibili e aperti ad ogni tipo di confronto. La sede nazionale del Pd è aperta e continueremo a lavorare per cercare di aprire una nuova stagione politica".