Governo: Cantarella (Lega), 'o si cambiano alcuni ministri M5S o si va al voto' (2)

(AdnKronos) - "Salvini ha specificato che tra le elezioni e l'accordo 5 stelle e il pd, è molto meglio che si rifaccia un nuovo governo. La via maestra rimane quella delle elezioni. Non è che stiamo cambiando le carte in tavola, la maggioranza non c'era neanche il 4 marzo. Sono due partiti con programmi diversi, fu fatto uno sforzo per non lasciare l'Italia senza governo". "Non è la Lega a creare la crisi, siamo usciti senza maggioranza, vorrei ricordarlo a qualcuno che dice che Salvini ha messo l'Italia nella incertezza".