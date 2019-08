Governo: Salvini, 'per me onore continuare a occuparmi sicurezza Paese'

Roma, 23 ago. (AdnKronos) - "Sarebbe per me un onore e un piacere continuare a occuparmi della nostra sicurezza del nostro Paese. Non per occupare una poltrona. Le poltrone servono per fare le cose". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.

"Nell'arco di soli due anni è cambiato il mondo: due anni fà gli sbarchi sono stati 98mila, lo scorso anno 19mila, quest'anno 4mila. Spero nessuno pensi di riportare al governo il Renzi delle porte e porti aperti per tutti".