Palermo: donna violentata in stazione metro, un fermo (2)

(AdnKronos) - Durante le ricerche del gambiano, gli agenti hanno scoperto un'altra aggressione e un tentativo di violenza sessuale ai danni di una turista straniera. Lo straniero è stato riconosciuto dalla ragazza e dalle amiche testimoni del fatto. "Il giovane, a dispetto dei numerosi alias - spiegano dalla Questura di Palermo -, è stato identificato per Alpha Yallow e il suo volto è stato comparato, con esito positivo, con un frame estrapolato dalle immagini di video sorveglianza acquisite in occasione della violenza sessuale consumata". Ha diversi precedenti per danneggiamento, molestie e atti osceni in luogo pubblico.

Sono al vaglio degli investigatori ulteriori accertamenti in merito alla possibilità che il giovane si sia reso responsabile di ulteriori aggressioni a sfondo sessuale in danno di inermi vittime. "Si invitano cittadini e testimoni che lo riconoscessero, a contattare il più vicino ufficio di Polizia", dicono dalla Questura. Per il 19enne adesso si sono spalancate le porte del carcere Pagliarelli.