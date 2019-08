Governo: Di Battista, 'condivido al mille per mille parole di Maio al Colle'

Roma, 22 ago. (AdnKronos) - Alessandro Di Battista intercettato nelle vie del centro di Roma non vuol parlare della situazione politica e di fronte all'insistenze dei cronisti si limita a dire sulle parole di Luigi Di Maio: "Sui punti di programma? Li condivido al mille per mille". L'ex deputato M5s alla domanda se ha ascoltato il discorso di GIuseppe Conte in Senato replica: "Come tutti gli italiani e quello di Conte è stato un ottimo discorso". Poi Di Battista è corso via (letteralmente) via per evitare altri commenti.