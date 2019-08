Governo: Sala, Palazzo Chigi? 'Milano ha ancora bisogno di me'

Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Io penso che se c'è una cosa che funziona in Italia, e lo dico senza arroganza, è Milano e quindi non toccherei Milano. Penso che Milano abbia bisogno di me non in eterno ma oggi abbia bisogno ancora di me e io sono un felice sindaco, faccio questo lavoro con grande dedizione e quindi certamente non vorrei cambiare. Non mi tiro indietro in termini di contributi, di idee, di stimoli, però io continuo a vedermi a completare il mio mandato e mancano ancora più di 20 mesi". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala replica, a margine dei lavori al Meeting di Rimini, a chi chiede se possa essere un candidato per Palazzo Chigi.