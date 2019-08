Governo: Sala, 'non sono così sicuro che si vada a un nuovo esecutivo'

Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Io non sono così sicuro che si vada a un nuovo governo, io lo auspicherei anche, sono fra quelli che in tempi non sospetti avevano detto che con i 5 Stelle bisogna anche parlare. Credo ci siano anche serie possibilità che si vada a votare, non è facile trovare un accordo". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene a margine del Meeting di Rimini parlando della crisi di governo. "Se fosse per una questione di nomi saremmo proprio un povero Paese e un po' lo siamo. Le cose da fare ci sono ma sono complesse e richiedono tempo, serve un governo che veramente duri", aggiunge il primo cittadino.