Migranti: sequestro nave, naufraghi lasceranno Open Arms nelle prossime ore

Venduto per 660 mln di euro il grattacielo del dissidente cinese

Roma, 20 ago. (askanews) - A Pechino un grattacielo con la testa di drago, confiscato a un miliardario in esilio, è stato venduto all'asta su internet per 5,18 miliardi di yuan (660 milioni di euro), ultimo "scalpo" di una rocambolesca saga politico-finanziaria. La torre di 40 piani, che domina lo stdio olimpico dei Giochi del 2008, è stato venduto in 24 ore sul sito del gigante cinese ...