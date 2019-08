Migranti: Patronaggio lascia Open Arms

Salvini: parti sociali al Viminale perchè nessuno li ascoltava

Roma, 20 ago. (askanews) - "Mi ha rimproverato perchè ho convocato le parti sociali al ministero dell'Interno, l'ho fatto perchè non li ascoltava nessuno. Se qualcuno li avesse ascoltati prima di me avremmo fatto più in fretta. Chiusi, chiusi, apriamoci all'Italia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo in aula al Senato, replicando al premier Giuseppe Conte.