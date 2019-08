Governo: blog M5S, 'Salvini inaffidabile, da minacce a telefono acceso'

Roma, 20 ago. (AdnKronos) - "Il Ministro Salvini, fra un comizio e un mojito, è alla ricerca di un 'centro di gravità permanente' che, suggeriva Battiato, non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. 'Suo malgrado' qui c’è una forza come il MoVimento 5 Stelle che ha invece deciso di agire in maniera decisa e credibile. Non c’è tempo da perdere con chi si dimostra inaffidabile, dobbiamo pensare agli interessi degli italiani". Si legge nel blog M5S.

"Abbiamo sempre lavorato per obiettivi seri e concreti, sottoscritti in un Contratto di Governo su cui ci siamo dimostrati sempre leali. Altri si sono persi in dichiarazioni e slogan che sono tutto e il contrario di tutto. Ecco lo strano 'Vangelo secondo Matteo', con le dichiarazioni del Ministro Salvini degli ultimi 10 giorni. A pensarci bene, il vero Vangelo ci aveva avvertito: 'In verità vi dico, uno di voi mi tradirà'. Sul Governo del Presidente Conte: dalle minacce al telefono acceso…".