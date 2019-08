Migranti: Procuratore Agrigento, 'situazione esplosiva a bordo Open Arms'

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "La situazione sulla nave Open Arms è esplosiva, di massima urgenza. Vado a Lampedusa per riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male". Così il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patroggio, in volo in elicottero per Lampedusa dopo che nove migranti si sono getatti in acqua.