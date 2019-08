Migranti: Open Arms, 'Miserabile chi utilizza 107 senza nome per propaganda razzista'

A Berlino la maratona per le vittime del Muro di Berlino

Roma, 17 ago. (askanews) - La partenza è sul luogo dove le guardie armate pattugliavano tra il filo spinato e le torri di guardia: a Berlino una maratona per ricordare i 30 anni dalla caduta del muro; 160 chilometri per ripercorrere il vecchio muro. L'ultimo simbolo della Guerra Fredda è oggi diventato un luogo amato dai tedeschi per passeggiare, un'attrazione turistica e artistica di cui ...