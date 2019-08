Migranti: medico Lampedusa, 'i 27 minori sbarcati stanno tutti bene'

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "I 27 minori non accompagnati sbarcati oggi pomeriggio a Lampedusa dalla nave Open Arms stanno tutti bene e non hanno avuto bisogno di cure mediche". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa al centro delle polemiche dopo le visite dei primi 13 migranti evacuati per motivi medici. "Ho chiamato il Poliambulatorio - ha spiegato - raccomandandomi di verificare le condizioni di salute dei giovani. Bisogna essere rigorosi per superare ogni dubbio diagnostico, ma per fortuna non è stato necessario alcun intervento medico. Quindi i giovani sono stati tutti portati all'hotspot".