Migranti: evacuate da Open Arms 9 persone per motivi sanitari, tra loro due donne in gravidanza/Rpt

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - **In tutto** nove migranti, tra cui due donne in avanzato stato di gravidanza e diversi bambini, sono stati evacuati dalla nave Open Arms per motivi medici. Le due donne sono state trasportate d'urgenza in elicottero a Palermo. "Una aveva ernia addominale enorme ed ha partorito con cesareo - spiega Open Arms **facendo un bilancio di questi giorni** - Evacuati anche un bambino di nove mesi con difficoltà respiratorie, possibile infezione vie respiratorie (bronchiolite), un uomo con tubercolosi polmonare avanzata, una donna con polmonite, una donna con problemi neurologici dovuti a storia pregressa di tumore celebrale, un uomo con otite media resistente a tre tipi di antibiotici e un uomo con una artrite dovuta a precedenti colpi arma da fuoco, e un uomo con una ferita chirurgica infetta". "Gli altri casi sono per motivi psicologici", spiegano.