Migranti: Procura Agrigento dispone ispezione medica sulla Open Arms

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento, come apprende l'Adnkronos, ha disposto una ispezione medica a bordo della nave Open Arms della Sanità Marittima. Sulla nave Ong ci sono 134 migranti, tra cui 28 minori non accompagnati. Sono ore febbrili in Procura dove i magistrati che coordinano l'inchiesta per sequestro di persona e violenza privata stanno valutando i prossimi passi da fare.