Lirica: Giambrone al Teatro Massimo, Consulta Palermo 'ha vinto la cultura'

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Plauso della Consulta delle Culture di Palermo alla riconferma di Francesco Giambrone come sovrintendente del Teatro Massimo. "Siamo felici per l'esito positivo di questa vicenda che afferma una scelta condivisa da tutta la città - afferma il presidente della Consulta Ibrahima Kobena - A vincere oggi è la cultura che, grazie a Francesco Giambrone, è sempre volata alta, creando armoniche sinergie con il resto del mondo. I nostri più sinceri auguri si uniscono a quelli dei palermitani e non solo, che gli stanno dimostrando enorme stima. Restiamo a disposizione per pensare a come rendere più concreto possibile il percorso che porta alla costruzione di quella città interculturale desiderata da tutti".