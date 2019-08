Migranti: Open Arms, Procura Agrigento apre inchiesta per sequestro di persona (2)

(AdnKronos) - Nei giorni scorsi la Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, aveva aperto un primo fascicolo sulla vicenda Open Arms, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a carico di ignoti e uno per abuso d'ufficio. Il fascicolo è stato inviato alla Procura di Roma per competenza. Adesso un altro fascicolo per sequestro di persona. Nelle prossime ore i magistrato che coordinano l'inchiesta decideranno i prossimi passi.