Calcio: ai tifosi rosanero la scelta della nuova maglia del Palermo

Inediti schizzi del Piccolo Principe ritrovati in Svizzera

Roma, 16 ago. (askanews) - Sono stati ritrovati in una vecchia casa nel nord della Svizzera: sono degli inediti schizzi del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupery. Qui erano conservati da un magnate immobiliare, in mezzo a decine di migliaia di opere d'arte. Acquistati più di 30 anni fa in un'asta in Svizzera, i bozzetti sono stati conservati in una cartella di cartone e "sono in ottime ...