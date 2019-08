Ferragosto: controlli Carabinieri Agrigento, un arresto e multe a locali movida

Il dissidente Ai Weiwei: a Hong Kong temo una nuova Tienanmen

Roma, 16 ago. (askanews) - L'artista dissidente cinese Ai Weiwei è preoccupato per ciò che sta avvenendo ad Hong Kong, e teme il ripetersi della repressione di piazza Tienanmen nel 1989, a Pechino. In una intervista alla France Presse Television, l'artista 61enne ha spiegato che la Cina è una "società che sacrifica qualsiasi cosa per mantenere il controllo". "Il governo cinese, alla fine, se non ...