Lirica: Consiglio indirizzo Teatro Massimo conferma unanimità per conferma Giambrone

Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - Il consiglio d'indirizzo del Teatro Massimo di Palermo conferma all'unanimità la scelta di Francesco Giambrone alla guida dell'ente lirico. Una riunione straordinaria convocata dal sindaco Leoluca Orlando, che presiede la Fondazione del Teatro Massimo, dopo la lettera inviata dal ministro per i Beni culturali Alberto Bonisoli, che ha espresso dubbi sulla conferma di Giambrone, in quanto fratello del vicesindaco Fabio Giambrone. Poco fa la decisione unanime per Giambrone, per la seconda volta in poco più di una settimana. Compreso il sì del rappresentante del Mibac, Luciano Fiorino.