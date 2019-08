Infermieri al Meeting di Rimini per 'insegnare' la buona salute

Roma, 14 ago. (AdnKronos Salute) - La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) sarà presente dal 19 al 24 agosto al Meeting della Salute di Rimini organizzato all’interno del tradizionale Meeting dell’amicizia. "Gli infermieri al Meeting di Rimini sono nel loro 'ambiente naturale' - sottolinea la Fnopi in un comunicato - con le persone, accanto alle persone, per portare un messaggio che sia da un lato sociale e di coesione e dall’altro di educazione alla salute per le famiglie. La buona salute infatti si fa curando e assistendo i malati - in questi anni soprattutto cronici, anziani e non autosufficienti - ma anche prevenendo con un’opera di sensibilizzazione indirizzata a tutti, giovani e meno giovani, perché si seguano regole semplici e stili di vita sani, perché si impari a evitare quanto più possibile la malattia e soprattutto anche ad aiutare gli altri perché facciano altrettanto".

Al Meeting, la Fnopi interverrà anche in quattro talk. Quello sulla formazione delle professioni, a cui parteciperà la presidente della Federazione Barbara Mangiacavalli e il consigliere-tesoriere Giancarlo Cicolini, il talk sull’assistenza ai pazienti con cronicità al quale interverrà il portavoce Fnopi Tonino Aceti, quello su 'L’altro volto dell’Alzheimer' con il consigliere Nicola Draoli e il talk su 'Quale assistenza nel paese più vecchio del mondo' a cui parteciperà il consigliere Fnopi Cosimo Cicia.