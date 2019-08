Luca Parmitano fa il deejay dallo spazio /Video

Roma, 14 ago. (AdnKronos) - 'Live from space with Luca Parmitano'. E' l'insolito annuncio a presentare il video del primo deejay dallo spazio, l'eclettico astronauta siciliano che dalla stazione orbitante si è collegato con una nave da crociera, facendo ballare gli ospiti a bordo. "Stasera abbiamo fatto la storia" scrivono sul post con il filmato gli organizzatori del World Club Dome, dimostrando "che l'amore per la musica non ha confini". "Ciao a tutti, sono il deejay 'AstroLuca', perché sono qui? Perché credo che esista un linguaggio che possa unire le persone. Anzi, ce ne sono due: la prima è la scienza e la seconda è la musica". E, così, Luca Parmitano mette la sua playlist e fa danzare tutta la nave, mentre sorridente fa volteggiare il tablet. "Battete le mani con me" e la gente docile obbedisce, ballando al ritmo del "linguaggio universale" e dell'eccezionale disc jockey.