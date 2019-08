Toninelli: "Battaglia su Ponte Morandi mi è costata, ma la rifarei"

Roma, 14 ago. (AdnKronos) - "Ho, abbiamo, fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità" per "far risollevare dalle macerie una città ferita, Genova, e con lei un intero Paese", lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, su Facebook.

"Questa battaglia - sottolinea - mi è costata molto: mi sono messo contro l’intero sistema politico, mediatico, affaristico italiano e per questo hanno cercato in ogni modo di screditarmi, di descrivermi come non sono. Ma rifarei comunque tutto ciò che ho fatto, altre cento, mille volte. Perché l'ho fatto per i genovesi e per tutti i cittadini".

"A un anno esatto dal crollo del Morandi, Genova è già tornata in piedi. - prosegue Toninelli - E questo pensiero, che mi rende orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto, lenisce lo sconforto".

"Il nuovo ponte lo pagherà chi lo ha fatto crollare per bramosia di denaro", ha chiarito. Per questo - prosegue il ministro - ho cambiato il modello di gestione delle concessioni autostradali. E ora sì che devono fare manutenzione". "Questo lo abbiamo fatto in un anno. Questo lo abbiamo fatto per Genova e per l'Italia intera. E questo continueremo a fare" conclude Toninelli.