Mafia: Presidente testimoni giustizia aderisce ad Associazione 'In movimento per legalità'

Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - Il presidente dell'Associazione Nazionale Testimoni d Giustizia, Ignazio Cutrò, aderisce all'Associazione antimafia" In movimento per la Legalità". "Ringrazio l'associazione "In movimento per la legalità"- afferma Cutrò- e mi auguro sempre che non venga lasciato più solo nessun imprenditore che denuncia le mafie. Spero che la politica prende coscienza che il contrasto alle mafie è una priorità per questo Paese". " Per quanto ci riguarda- conclude Cutrò- noi faremo mille volte il nostro dovere di denunciare la criminalità organizzata, pèrchè lo Stato siamo noi cittadini, ma non è accettabile che una persona che difende le istituzione nelle aule dei tribunali venga lasciato al suo destino, mettendo in pericolo non soltanto la sua vita ma pure quella dei suoi familiari". " Siamo onorati dell'adesione di Ignazio Cutrò- dichiara il Presidente Nazionale di "In movimento per la legalità" il giornalista Nino Randisi- certi che la sua battaglia è dalla parte giusta, così come lo è quella delle sorelle Napoli di Mezzojuso che hanno deciso anche loro di aderire alla nostra associazione antimafia".