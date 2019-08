Imprenditore regala 1500 euro a testa a dipendente

Roma, 12 ago. (AdnKronos) - E' di poche parole, ma i fatti non mancano. Almeno così penseranno i suoi dipendenti a cui sono arrivati circa 1500 euro a testa in dono a sorpresa, una sorta di seconda quattordicesima. L'imprenditore Bruno Carraro ha regalato circa 200mila euro a chi ha contribuito a far andare bene l'azienda, la Domovit di Aviano. "Sono stati tutti più che felici, ovviamente, ma non è la prima volta che succede da noi" dice all'Adnkronos Carraro che in questi giorni anche se l'azienda è chiusa resterà in zona. "Non si sa mai, c'è sempre bisogno".