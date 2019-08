Turismo: in Italia +23% imprese in 5 anni

Milano, 12 ago. (AdnKronos) - Cresce il numero di imprese dei settori legati all’ospitalità e al turismo in Italia e Lombardia. Il comparto nel Paese registra un fatturato di 16 miliardi di euro e di 3 miliardi in Lombardia. In cinque anni, tra il 2014 e il 2019, le imprese attive sono passate da 44mila a 54mila a livello nazionale e da oltre 3mila a 4mila in Lombardia, con un incremento rispettivamente del 23% e del 26%. Secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, la crescita nell’ultimo anno supera il 4% in entrambi i casi. Le imprese lombarde hanno circa 41mila addetti, con un incremento del 22% in cinque anni, su 323mila in Italia, con un aumento del 17%.

Fra i settori al primo posto ci sono gli alberghi, con oltre 2mila imprese in Lombardia e 27mila in Italia, stabili in cinque anni, quasi raggiunti dai bed & breakfast con quasi 2mila attività su 25mila in Italia, con un aumento dell'85% e del 68% in cinque anni.

Nel settore dell'ospitalità la prima provincia in Italia è Roma, con quasi 5mila imprese (+66% in cinque anni), poi Bolzano con oltre 4 mila, + 5% dal 2014, Napoli (+35% nel quinquennio), Rimini e Trento con circa 2mila, Venezia con 1.700 circa (+23%), Salerno con 1.483 (+32%), Firenze e Milano con oltre 1.400. Prime per addetti Bolzano con 29mila, Roma con 24mila e Milano con 22mila.