Governo: Salvini al mare a Taormina sotto l'ombrellone, fila di selfie

Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Non farò il bagno in mare finché non ve ne andrete... Posso restare qui anche fino alle quattro del pomeriggio". Così Matteo Salvini, al mare al lido Caparena di Taormina (Messina) parlando con i giornalisti e gli operatori che lo riprendono mentre è sotto l'ombrellone, a sorseggiare un'acqua minerale con limone "Oggi solo acqua, fa troppo caldo". Accanto a lui il giovane sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia, commissario della Lega a Messina. Decine i bagnanti che si sono fermati con il ministro per fare un selfie, tra cui molte mamme con i bambini.