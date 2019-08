Governo: Salvini, 'mi auguro che nessuno pensi a inciucini'**

Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Mi auguro che nessuno, a destra o sinistra, lavori a inciucini o pseudo governi tecnici per portare a casa lo stipendio tre mesi in più. Prima si vota e prima c'è un governo che vara una manovra economica che serve all'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini in spiaggia a Taormina.