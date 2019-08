Francia, arrestato italiano condannato per G8 Genova

Parigi, 11 ago. (AdnKronos) - Un'attivista italiano, condannato a 13 anni di carcere in Italia e ricercato dal G8 di Genova nel 2001, è stato arrestato giovedì in Bretagna, nel Morbihan. E' stato incarcerato ieri. Ad annunciarlo è stata la Procura di Rennes secondo quanto riferisce il quotidiano francese locale 'Le Telegramme'. Dopo 18 anni di latitanza, riferisce il quotidiano, "Vecchi è stato fermato dalla brigata nazionale per la ricerca dei fuggitivi in seguito a due mandati d'arresto europei emessi dalle procure di Milano e di Genova", ha spiegato l'avvocato generale della Procura di Rennes, Pascal Bougy.

"I mandati d'arresto sono stati emessi in seguito a delle condanne penali pronunciati dai tribunali di queste due città", ha precisato il magistrato. L'avvocato generale ha confermato che l'arresto di questo uomo, ricercato dal 2001, è legato a due condanne in relazione alla partecipazione al G8 di Genova nel luglio del 2001.

"E' stato deferito venerdì alla Corte di Appello di Rennes dove è stato incarcerato" in attesa della sua udienza prevista mercoledì 14 agosto alle 9", scrive ancora il quotidiano. Un collettivo di attivisti francesi denominato 'Soutien Vincenzo' (Sostieni Vincenzo) ha confermato, riferisce sempre il quotidiano bretone, che l'italiano arrestato è Vincenzo Vecchi, che da diversi anni viveva in un comune vicino a Rochefort-en-Terre dove è stato creato questo collettivo. Secondo questo collettivo "Vincenzo Vecchi è stato incarcerato nella prigione di Vezin-le-Coquet vicino a Rennes".

"Non è membro di nessuna organizzazione politica e aveva scelto di fuggire da questa condanna ingiusta e sproporzionata. Vive da otto anni nel nostro territorio e si è integrato perfettamente alla vita locale", sostiene il collettivo. "Ci opponiamo al fatto che lo Stato francese consegni Vincenzo alle autorità italiane". Secondo il collettivo Vecchi sarebbe stato condannato in Italia per "devastazione e saccheggio" al G8 di Genova. Il collettivo, quindi, chiede che non venga estradato in Italia "visto il contesto attuale in Italia".

CHI E' - Vincenzo Vecchi, era latitante dal luglio del 2012, ultimo condannato per i fatti del G8 di Genova ancora irreperibile. 46 anni e noto esponente dell’area anarco-autonoma milanese, riferisce la Questura di Milano, era stato condannato con sentenza definitiva della Corte di Cassazione del 13 luglio 2012, alla pena di anni 11 anni e mesi 6 di reclusione per le violenze occorse durante le manifestazioni di piazza del 20 luglio 2001 a Genova, in concomitanza con lo svolgimento del Vertice dei G8. Nelle giornate del 20 e 21 luglio 2001, travisato e in concorso con altri manifestanti, Vecchi "danneggiava, distruggeva e incendiava svariati beni mobili e immobili tra cui alcuni istituti di credito, autovetture e un supermercato, asportandone la merce esposta all’interno. Si contrapponeva con violenza alle forze dell’ordine, inneggiando gli altri manifestanti all’attacco e lanciando bottiglie, sassi e facendo esplodere alcune molotov. Spostava inoltre dalla loro sede cassonetti delle immondizie, rovesciandoli al centro della strada".